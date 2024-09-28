АЭС и цены на электроэнергию: чего ждать казахстанцам?

«Себестоимость генерации может составлять от 6 до 12 центов за киловатт-час, это зависит от конкретного проекта и исходных данных. Например, капитальные затраты на два энергоблока могут достигать 11−12 миллиардов долларов, однако это не единственные расходы. Также необходимо учитывать эксплуатационные расходы, обращение с радиоактивными отходами, а также затраты на вывод станции из эксплуатации в будущем. Все эти компоненты включаются в расчёт себестоимости генерации».