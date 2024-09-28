АЭС и цены на электроэнергию: чего ждать казахстанцам?

Ожидаемое повышение цен на электроэнергию
По мнению Тимура Жантикина, с вводом новых мощностей, в том числе АЭС, цены на электроэнергию неизбежно изменятся. Он пояснил, что любое расширение генерационных мощностей влечет за собой рост себестоимости производства энергии. Жантикин отметил, что на протяжении более чем 30 лет тарифы на электроэнергию в Казахстане держались на относительно стабильном уровне, что, по его словам, негативно сказывается на всей энергетической системе страны.
«Конечно, ожидается. Введение любых новых мощностей обязательно поднимет себестоимость генерации. Тарифы держались более 30 лет, и это наносит ущерб энергетической системе в целом. Деньги на ремонт, модернизацию и обновление нужно откуда-то брать, и стабильные тарифы не позволяют сделать это эффективно».
Факторы, влияющие на себестоимость
Одним из ключевых факторов при формировании стоимости электроэнергии от АЭС является себестоимость генерации. Тимур Жантикин привел приблизительные расчеты: в зависимости от различных условий, себестоимость колеблется от 6 до 12 центов за киловатт-час. Однако, на эту цифру влияют не только капитальные затраты на строительство, но и другие аспекты.
«Себестоимость генерации может составлять от 6 до 12 центов за киловатт-час, это зависит от конкретного проекта и исходных данных. Например, капитальные затраты на два энергоблока могут достигать 11−12 миллиардов долларов, однако это не единственные расходы. Также необходимо учитывать эксплуатационные расходы, обращение с радиоактивными отходами, а также затраты на вывод станции из эксплуатации в будущем. Все эти компоненты включаются в расчёт себестоимости генерации».
Таким образом, финансово-экономическая модель, которая разрабатывается для каждого проекта, включает множество факторов, а основное внимание уделяется условиям финансирования, подчеркивает Жантикин.
«Основная зависимость себестоимости генерации связана с условиями финансирования. Важную роль играет, под какие проценты берутся деньги, когда и как они будут возвращаться. Это влияет на стоимость денег, а значит и на общую себестоимость генерации. При этом капитальные затраты хотя и значимы, но не являются основным фактором влияния».
Риски и вызовы для энергетической системы
Ранее Тимур Жантикин также поднимал вопрос о рисках, связанных со строительством атомной электростанции в Казахстане. По его словам, в стране ожидается дефицит электроэнергии, который будет нарастать к 2030 году. Введение АЭС рассматривается как одно из ключевых решений для борьбы с этим дефицитом. Однако строительство станции требует тщательной проработки, чтобы минимизировать возможные риски, связанные с эксплуатацией и экологическими аспектами.
Важность долгосрочного планирования
Завершая своё интервью, Тимур Жантикин отметил, что в условиях роста энергопотребления Казахстану важно не только решать текущие задачи, но и смотреть в будущее. Строительство АЭС — это один из шагов к созданию более устойчивой и надёжной энергетической системы в стране, которая позволит обеспечить энергетическую независимость и стабильность в долгосрочной перспективе.
Таким образом, с вводом АЭС Казахстан может ожидать изменения тарифов на электроэнергию. В то же время, это даст возможность стране справляться с вызовами растущего энергопотребления, обеспечив безопасную и надёжную энергогенерацию на долгие десятилетия вперед.