Зарплаты выросли: воспитатели в Волгограде стали получать 25 тысяч рублей

В Волгоградской области сохраняется спрос на работников дошкольного образования: по данным hh.ru, как и год назад, в регионе открыто примерно одинаковое количество вакансий для воспитателей — около 120. Правда, теперь специалистов ищут на более высокую зарплату.
В этом году волгоградские работодатели ищут воспитателей в детсады на зарплату, в среднем, 25 тысяч рублей. Год назад в вакансиях фигурировала цифра 22500. Это довольно низкий заработок, если сравнивать со средними значениями по стране. В среднем в России воспитатели получают около 40 тысяч. В Москве таким специалистам платят 74 тысячи.
На работу с детьми почти в половине размещаемых вакансий готовы брать специалистов даже без всякого опыта. Среди главных требований работодателя — грамотная речь, знание детской психологии, творческие и организаторские способности.