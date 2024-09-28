Зарплаты выросли: воспитатели в Волгограде стали получать 25 тысяч рублей

В этом году волгоградские работодатели ищут воспитателей в детсады на зарплату, в среднем, 25 тысяч рублей. Год назад в вакансиях фигурировала цифра 22500. Это довольно низкий заработок, если сравнивать со средними значениями по стране. В среднем в России воспитатели получают около 40 тысяч. В Москве таким специалистам платят 74 тысячи.