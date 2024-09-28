Россия намерена закрепиться в лидерах в атомной сфере

«Промышленный майнинг является, опять же, уникальным. Мы строим дата-центры там, где есть электроэнергия. Мы не привязаны к какой-то дорожной инфраструктуре. Поэтому мы можем использовать попутный нефтяной газ, и мы это уже делаем для выработки электроэнергии и для электроснабжения своих ЦОДов», — рассказал журналистам владелец и генеральный директор крупнейшего в Евразии оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец на полях Российской энергетической недели.