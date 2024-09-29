Нацбанк Беларуси сохранил курс евро и курс доллара на 29 сентября

В Национальном банке Беларуси озвучили курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 29 сентября 2024 года, воскресенье.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 29 сентября, Нацбанк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2101 белорусского рубля, 1 евро — 3,5767 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4749 белорусского рубля. В соотношении с валютными курсами, установленными на пятницу, 27 сентября, и субботу, 28 сентября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.