В 2025 году маткапитал может вырасти до 854 тысяч рублей.

Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году может вырасти до 646 тысяч рублей, а при рождении второго — до 854 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета ГД по соцполитике Екатерину Стенякину.
Напомним, в 2024 года размер выплат семьям с детьми составляет: 631 тысячу рублей при рождении первого ребенка и 833 тысячи рублей при рождении второго ребенка.
Программа материнского капитала действует в стране с 2007 года. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить на накопительную часть пенсии матери.