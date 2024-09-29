В 2025 году маткапитал может вырасти до 854 тысяч рублей.

Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году может вырасти до 646 тысяч рублей, а при рождении второго — до 854 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета ГД по соцполитике Екатерину Стенякину.