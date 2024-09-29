Обращаться нужно по адресу: Хабаровск, улица Муравьева-Амурского, 32, кабинет 210 (2 этаж). Подробнее по телефону: 32−52−46. Содержание комплекта документов, а также образцы заявлений по ссылке.
Участникам краевой ипотеки нужно предоставить документы в хабаровский минстрой до 30 ноября
Жителям края напоминают, что для получения социальной выплаты в 2025 году на строительство или покупку на жилья на условиях краевой ипотеки надо в период с 1 сентября по 30 ноября 2024 года представить пакет документов в региональный минстрой.