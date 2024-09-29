Учредителем рыбинского машзавода стала дочь пермского бизнесмена

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», Анна Прохорова получила 100% долей в уставном капитале ООО «Волмаг» 23 сентября. Ранее собственником долей в «Волмаге» являлась уроженка Пермского края Юлия Прохорова.
Анна Прохорова в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирована, каких-либо сведений о ней в «СПАРК-Интерфакс» не имеется.
Отметим, что раньше Сергей Прохоров работал замгендиректора пермского завода «Камкабель», был депутатом заксобрания Пермского края. В 2006 году господин Прохоров выкупил самарское ОАО «Волгакабель», а затем перевел производство завода на площадку своего другого предприятия — ОАО «Рыбинский кабельный завод».
Сейчас Сергей Прохоров является учредителем трех компаний — пермского ООО «Инвест Инжиниринг» (строительство), ООО УК «Союз» (аренда и управление недвижимостью) и ООО «Яхт-клуб “Кабельщик”» (спортивная деятельность).