Учредителем рыбинского машзавода стала дочь пермского бизнесмена

Отметим, что раньше Сергей Прохоров работал замгендиректора пермского завода «Камкабель», был депутатом заксобрания Пермского края. В 2006 году господин Прохоров выкупил самарское ОАО «Волгакабель», а затем перевел производство завода на площадку своего другого предприятия — ОАО «Рыбинский кабельный завод».