Проект омского ЖК, который построят на Пушкина, прошёл госэкспертизу

Проект жилого комплекса, который собираются построить на улице Пушкина, прошёл госэкспертизу. Как сообщает «Город55», проект был утверждён 27 сентября.
ЖК собирается возводить компания Элины Шихмирзаевой и Кирилла Козловского. Проектную документацию для «Нордстроя» подготовила омская компания «Форпроект».
Отметим, что новые дома будут строить на месте аварийных зданий. Площадь застройки составит около 9 000 кв. м. Для строительства компания вырубит 50 деревьев, из которых 40 — аварийные, и 650 «квадратов» поросли клёна и тополя. После окончания работ на территории высадят новые деревья и посеют газон.
Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России готово финансово поддержать строительство в Омске двух новых медицинских учреждений. Речь идёт о лечебном корпусе онкодиспансера и операционном корпусе КМХЦ.