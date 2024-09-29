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Проект омского ЖК, который построят на Пушкина, прошёл госэкспертизу

Площадь застройки составит около 9 000 кв. м.

Источник: Om1.ru

Проект жилого комплекса, который собираются построить на улице Пушкина, прошёл госэкспертизу. Как сообщает «Город55», проект был утверждён 27 сентября.

ЖК собирается возводить компания Элины Шихмирзаевой и Кирилла Козловского. Проектную документацию для «Нордстроя» подготовила омская компания «Форпроект».

Отметим, что новые дома будут строить на месте аварийных зданий. Площадь застройки составит около 9 000 кв. м. Для строительства компания вырубит 50 деревьев, из которых 40 — аварийные, и 650 «квадратов» поросли клёна и тополя. После окончания работ на территории высадят новые деревья и посеют газон.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России готово финансово поддержать строительство в Омске двух новых медицинских учреждений. Речь идёт о лечебном корпусе онкодиспансера и операционном корпусе КМХЦ.

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