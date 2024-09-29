Проект омского ЖК, который построят на Пушкина, прошёл госэкспертизу

Отметим, что новые дома будут строить на месте аварийных зданий. Площадь застройки составит около 9 000 кв. м. Для строительства компания вырубит 50 деревьев, из которых 40 — аварийные, и 650 «квадратов» поросли клёна и тополя. После окончания работ на территории высадят новые деревья и посеют газон.