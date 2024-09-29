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Омские машиностроители принимают поздравления с праздником

В последнее воскресенье сентября в России отмечат День машиностроителя.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Омской областиВиталий Хоценко и председатель Законодательного Собрания Александр Артёмов поздравили омичей — сотрудников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником.

В своём обращении первые лица региона отметили, что омское машиностроение представлено рядом современных высокотехнологичных предприятий, которые обеспечивают выпуск востребованной продукции. При этом производственный потенциал стабильно растет.

Хоценко и Артёмов поблагодарили машиностроителей за добросовестный труд и пожелали успехов.

Ранее мы сообщали, что ОмГУ им. Ф. М. Достоевского отмечает своё 50-летие.

экономика