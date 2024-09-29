Омские машиностроители принимают поздравления с праздником

Губернатор Омской областиВиталий Хоценко и председатель Законодательного Собрания Александр Артёмов поздравили омичей — сотрудников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником.
В своём обращении первые лица региона отметили, что омское машиностроение представлено рядом современных высокотехнологичных предприятий, которые обеспечивают выпуск востребованной продукции. При этом производственный потенциал стабильно растет.
Хоценко и Артёмов поблагодарили машиностроителей за добросовестный труд и пожелали успехов.
Ранее мы сообщали, что ОмГУ им. Ф. М. Достоевского отмечает своё 50-летие.