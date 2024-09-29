Жители Приморья смогут обсудить с властями проект краевого бюджета на ближайшие три года

Общественные обсуждения по проекту краевого бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов стартуют в Приморье в понедельник, 7 октября. В течение трех дней жители края, представители общественных ассоциаций, организаций, объединений смогут участвовать в обсуждении главного финансового документа на 2025, 2026 и 2027 годы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
Слушания будут проходить в форме очного собрания (в очной форме) 7, 8 и 10 октября в Большом зале Правительства Приморского края по адресу: Светланская, 22, а также с использованием средств видео-конференц-связи.
Расписание обсуждений проекта краевого бюджета:
— 7 октября с 15.00 до 17.00 — сфера ЖКХ, энергетики, сельского хозяйства;
— 8 октября с 10.00 до 12.00 — сфера транспорта, дорожного и лесного хозяйства; с 15.00 до 17.00 — сфера культуры, спорта, социальной политики;
— 10 октября с 10.00 до 12.00— сфера образования, профессионального образования и занятости; с 15.00 до 17.00 — сфера здравоохранения.
Участники обсуждения могут ознакомиться с проектом бюджета и материалами к нему, а также «Бюджетом для граждан» здесь, и направить вопросы, предложения, заявления, замечания письмом в адрес министерства финансов Приморского края или на адрес электронной почты minfin@primorsky.ru в срок до 3 октября 2024 года включительно.