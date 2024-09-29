Трентон
+17°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Приморья смогут обсудить с властями проект краевого бюджета на ближайшие три года

Общественные слушания по главному финансовому документу края начнутся с 7 октября.

Источник: PrimaMedia.ru

Общественные обсуждения по проекту краевого бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов стартуют в Приморье в понедельник, 7 октября. В течение трех дней жители края, представители общественных ассоциаций, организаций, объединений смогут участвовать в обсуждении главного финансового документа на 2025, 2026 и 2027 годы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Слушания будут проходить в форме очного собрания (в очной форме) 7, 8 и 10 октября в Большом зале Правительства Приморского края по адресу: Светланская, 22, а также с использованием средств видео-конференц-связи.

Расписание обсуждений проекта краевого бюджета:

— 7 октября с 15.00 до 17.00 — сфера ЖКХ, энергетики, сельского хозяйства;

— 8 октября с 10.00 до 12.00 — сфера транспорта, дорожного и лесного хозяйства; с 15.00 до 17.00 — сфера культуры, спорта, социальной политики;

— 10 октября с 10.00 до 12.00— сфера образования, профессионального образования и занятости; с 15.00 до 17.00 — сфера здравоохранения.

Участники обсуждения могут ознакомиться с проектом бюджета и материалами к нему, а также «Бюджетом для граждан» здесь, и направить вопросы, предложения, заявления, замечания письмом в адрес министерства финансов Приморского края или на адрес электронной почты minfin@primorsky.ru в срок до 3 октября 2024 года включительно.

бюджет