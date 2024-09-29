Жители Приморья смогут обсудить с властями проект краевого бюджета на ближайшие три года

Участники обсуждения могут ознакомиться с проектом бюджета и материалами к нему, а также «Бюджетом для граждан» здесь, и направить вопросы, предложения, заявления, замечания письмом в адрес министерства финансов Приморского края или на адрес электронной почты minfin@primorsky.ru в срок до 3 октября 2024 года включительно.