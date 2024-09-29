В Крыму можно будет оздоровиться «вредникам» со всей России

— Мы повезем, покажем разные ценовые категории здравниц, которые у нас на сегодняшний день есть. Презентуем лечебную базу. Покажем те дополнительные экскурсионные услуги, которые сейчас очень активно развивают наши санатории. Покажем те объекты, которые человек сможет посетить, находясь на лечении в Крыму, — сообщил Ганзий РИА Новости Крым и добавил, что к сотрудничеству привлекут предприятия, которые помогут с трансфером.