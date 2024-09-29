В Крыму можно будет оздоровиться «вредникам» со всей России

В последнюю неделю сентября в Крыму начинается информационный тур для руководителей крупных промышленных предприятий, которые заинтересованы в реабилитации сотрудников. Как сообщил министр курортов и туризма Сергей Ганзий, он стартует 30 сентября.
По его словам, мероприятие посетят представители бизнесов, на которых работают сотрудники во вредных условиях — «вредники». Им будет предоставлено санаторно-курортное лечение. Для участников тура презентуют весь оздоровительный потенциал Крыма, а также предоставят информацию о ценовых категориях.
— Мы повезем, покажем разные ценовые категории здравниц, которые у нас на сегодняшний день есть. Презентуем лечебную базу. Покажем те дополнительные экскурсионные услуги, которые сейчас очень активно развивают наши санатории. Покажем те объекты, которые человек сможет посетить, находясь на лечении в Крыму, — сообщил Ганзий РИА Новости Крым и добавил, что к сотрудничеству привлекут предприятия, которые помогут с трансфером.