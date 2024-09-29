Узбекистан увеличил экспорт арахиса — статистика

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В январе — августе 2024 года экспорт арахиса из Узбекистана вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщает Агентство статистики.
За восемь месяцев республика продала за рубеж 5,5 тыс. тонн земляного ореха на $7,4 млн.
Большая часть арахиса ушла в Азербайджан — 1 тыс. тонн, а также в Казахстан (707 тонн) и Россию (892 тонны).
Также в числе импортеров узбекского арахиса:
- Кыргызстан — 558 тонн;
- Пакистан — 455 тонн;
- Туркменистан — 347 тонн;
- Германия — 330 тонн;
- Китай — 288 тонн.
По словам медиков, арахис содержит большое количество белка, включая все незаменимые аминокислоты. Благодаря насыщенному полезными элементами составу арахис способствует восстановлению клеток, укреплению иммунитета, повышению работоспособности, укреплению сосудов, а также предотвращению негативного влияния стресса. Как установили ученые, также он помогает организму бороться со свободными радикалами, улучшает работу головного мозга, память, положительно влияет на сердце, кровяное давление и обмен веществ.
Несмотря на то что арахис несет в себе много пользы, он не является на 100% безопасным продуктом. Все орехи — высокоаллергенны, и арахис — не исключение. Поэтому аллергикам надо быть осторожными при употреблении земляного ореха и продуктов с его содержанием.
Этот орех нельзя включать в рацион детей до пяти лет, а также людей, больных артрозом, артритом, подагрой, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, варикозном расширении вен и других сосудистых патологиях, так как продукт повышает свертываемость крови.