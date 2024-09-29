Узбекистан увеличил экспорт арахиса — статистика

Несмотря на то что арахис несет в себе много пользы, он не является на 100% безопасным продуктом. Все орехи — высокоаллергенны, и арахис — не исключение. Поэтому аллергикам надо быть осторожными при употреблении земляного ореха и продуктов с его содержанием.