Названы отрасли, где трудятся больше всего казахстанцев

На первом месте по численности занятых оказалась сфера оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов. В этой области заняты 1 540 743 человека, что составляет значительную часть трудоспособного населения страны. Примечательно, что при этом доля женщин выше, чем мужчин: 878 816 женщин и 661 927 мужчин. Торговля и услуги по ремонту автотранспорта предоставляют широкий спектр возможностей для трудоустройства, особенно в городах.