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Названы отрасли, где трудятся больше всего казахстанцев

Названы отрасли, где трудятся больше всего казахстанцев, рассказывает Tengri Life.

Согласно последним данным по занятости населения Казахстана от Бюро национальной статистики, предоставленным за второй квартал 2024 года, крупнейшими секторами экономики, где работают казахстанцы, остаются торговля, промышленность и сельское хозяйство.

На первом месте по численности занятых оказалась сфера оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов. В этой области заняты 1 540 743 человека, что составляет значительную часть трудоспособного населения страны. Примечательно, что при этом доля женщин выше, чем мужчин: 878 816 женщин и 661 927 мужчин. Торговля и услуги по ремонту автотранспорта предоставляют широкий спектр возможностей для трудоустройства, особенно в городах.

Второй по числу занятых стала промышленность, где работают 1 162 323 человека. Здесь заметен значительный перевес в сторону мужчин — 799 562 против 362 761 женщин. Промышленный сектор традиционно привлекает больше мужчин из-за характера работы, связанной с производством и тяжелыми условиями труда.

На третьем месте находится сельское, лесное и рыбное хозяйство, где заняты 1 061 205 человек. Как и в промышленности, в сельском хозяйстве также преобладают мужчины (652 408 человек), хотя немалую долю составляют и женщины (408 797 человек). Этот сектор продолжает оставаться важной частью экономики страны, особенно в сельской местности.

Транспорт и складирование обеспечивает занятость для 669 893 человек, среди которых подавляющее большинство составляют мужчины (532 573 человека). Этот сектор играет важную роль в логистике и передвижении товаров как внутри страны, так и за ее пределами.

Интересной особенностью является высокая занятость женщин в сфере образования. Из 1 192 500 работников данной отрасли 890 589 — это женщины, что отражает традиционное преобладание женщин среди педагогов и работников образовательных учреждений. Мужчин в этой сфере значительно меньше — всего 301 911 человек.

Строительство также является важным сектором экономики, где занято 644 678 человек, среди которых подавляющее большинство составляют мужчины (510 833), в то время как женщин здесь значительно меньше — 133 845 человек. Строительный сектор продолжает развиваться благодаря активным инфраструктурным проектам и строительству жилья.

Меньше всего казахстанцев работают в сфере искусства, развлечений и отдыха. Всего в этой отрасли заняты 155 277 человек. Среди них 68 195 мужчин и 87 082 женщин. Этот сектор, хотя и имеет значительное культурное и социальное значение, остается относительно небольшим в сравнении с другими отраслями экономики.

Отмечается, что занятым населением в Казахстане считаются не только наемные работники, но и индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, физические лица, работающие по договорам гражданско-правового характера, а также учредители и участники хозяйственных товариществ, акционерных обществ и производственных кооперативов. Также к занятым относятся лица, проходящие службу в Вооруженных Силах и правоохранительных органах.

экономика