«Хорошие времена» так и наступили: В Молдове рост цен обгоняет повышение зарплат — полный расклад

«Хорошие времена» так в Молдове и не наступили. Доказательство — в статитстике, которую привел экономист Дмитрий Барбалат:
1. В 1994 г. курс молдавского лей был 4,0668 лей/доллар. В 2023 г. — 18,1607 лей/доллар.
Девальвация (обесценивание) национальной валюты за период с 1994 по 2023 годы — 446,6%.
При этом девальвация самого доллара за соответствующий период составила 211,11%.
То есть к девальвации дядюшки Сэма прибавилась деградация молдавского лей еще на 235,5 процентных пункта. В принципе столько же, но только с молдавским таким же гаком.
2. В долларовом пересчете зарплата брутто в 1994 г. была 26,6 долларов, в 2023 г. — 672,3 доллара. Рост зарплаты в долларовом пересчете составил 25,3 раза.
3. Нарастающая потребительская инфляция с января 1994 г. по декабрь 2023 г. составила 4041,2% или в 39,4 раза.
4. Теперь из роста потребительской инфляции (цен) 39,4 раза вычитываем рост зарплаты в 25,3 раза = 14,1 раза.
Таким образом, рост потребительских цен за период с 1994 г. по 2023 г. был ВЫШЕ роста зарплаты в 1,56 раза.
Подайте мне прыткого представителя миноритарного народа, со столицей в Сороках, чтоб я его носом тыкнул в достоверную информацию об «успехах» всех властей за время так называемой независимости. В том числе и нынешних.
Почему-то ранее часто повторяли словосочетания «хорошие люди» и «хорошие времена». А за последние месяцев 3−4 насчет «хорошие» заткнулись. Видимо, самим уже стало противно от «хорошей жизни».