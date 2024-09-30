Нацбанк Беларуси увеличил курс евро и курс доллара на 30 сентября после выходных

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 30 сентября, Нацбанк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2113 белорусского рубля, 1 евро — 3,5844 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4773 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 27 сентября, и на выходных, в субботу и воскресенье, 28 и 29 сентября соответственно, курс доллара, курс евро и курс российского рубля повышены.
В общем, валютные значения на 30 сентября, понедельник, скорректированы на следующие суммы: курс 1 доллара США повышен на 0,0012 белрубля, 1 евро прибавил 0,0077 белрубля, а 100 российских рублей потяжелели в валютной корзине на 0,0024 белрубля.