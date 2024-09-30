Названы города с самыми высокими зарплатами в России

Самые низкие средние месячные зарплаты в январе-июне 2024 года были зафиксированы в Элисте и Владикавказе — 44,3 и 44,4 тысячи рублей в месяц соответственно. Также невысокое значение заработной платы во Нальчике и Грозном: уровень средней чистой зарплаты в первом полугодии 2024 года в этих двух городах составил 44,7 тысячи рублей. В целом же средняя чистая зарплата в январе-июне 2024 года за месяц была ниже 45 тысяч рублей в только в этих четырех крупных городах, а менее 50 тысяч рублей в месяц — еще в четырех городах из проанализированных 100.