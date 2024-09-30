Сразу несколько категорий россиян получат прибавку к пенсии в октябре

Политолог Антон Орлов назвал поддержку пенсионеров показателем уровня соцответственности. Поддержка пенсионеров всегда актуальна и по тому, как власть относится к пожилым гражданам своей страны, можно говорить об уровне социальной ответственности государства. Так эксперт прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии. Законопроект внесут на рассмотрение до конца этого года, пишет RT.