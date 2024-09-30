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Названо место Челябинска во всероссийском рейтинге по уровню зарплат

По итогам первого полугодия 2024 года составлен рейтинг российских городов по уровню зарплат.

Исследование опубликовало РИА «Новости». При составлении рейтинга учитывалась среднемесячная чистая заработная плата в городах, ее изменение за год и то, сколько на нее можно приобрести фиксированных потребительских наборов.

Челябинск после подсчетов всех его результатов занял 32 место. Средняя чистая зарплата в южноуральском мегаполисе составила 70,3 тыс. рублей в месяц. С сравнении с первым полугодием 2023 года она выросла на 24,7%. На нее можно купить 3,66 фиксированных потребительских наборов.

В топ-100 попал еще один южноуральский город — Магнитогорск. Он занял в нем 34 место. Среднемесячная зарплата в городе металлургов в первом полугодии 2024 года составила 69,4 тыс. рублей (рост на 23,4%), приобрести на нее можно 3,62 потребительских наборов.

Другие города Уральского федерального округа распределились в рейтинге следующим образом: Новый Уреньгой — 1 место; Салехард — 2 место; Сургут — 5 место; Ханты-Мансийск — 6 место; Тюмень — 10 место; Нижневартовск — 13 место; Екатеринбург — 18 место; Курган — 56 место; Нижний Тагил — 60 место.

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