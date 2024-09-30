Названо место Челябинска во всероссийском рейтинге по уровню зарплат

Исследование опубликовало РИА «Новости». При составлении рейтинга учитывалась среднемесячная чистая заработная плата в городах, ее изменение за год и то, сколько на нее можно приобрести фиксированных потребительских наборов.
Челябинск после подсчетов всех его результатов занял 32 место. Средняя чистая зарплата в южноуральском мегаполисе составила 70,3 тыс. рублей в месяц. С сравнении с первым полугодием 2023 года она выросла на 24,7%. На нее можно купить 3,66 фиксированных потребительских наборов.
В топ-100 попал еще один южноуральский город — Магнитогорск. Он занял в нем 34 место. Среднемесячная зарплата в городе металлургов в первом полугодии 2024 года составила 69,4 тыс. рублей (рост на 23,4%), приобрести на нее можно 3,62 потребительских наборов.
Другие города Уральского федерального округа распределились в рейтинге следующим образом: Новый Уреньгой — 1 место; Салехард — 2 место; Сургут — 5 место; Ханты-Мансийск — 6 место; Тюмень — 10 место; Нижневартовск — 13 место; Екатеринбург — 18 место; Курган — 56 место; Нижний Тагил — 60 место.