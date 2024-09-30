Названо место Челябинска во всероссийском рейтинге по уровню зарплат

Челябинск после подсчетов всех его результатов занял 32 место. Средняя чистая зарплата в южноуральском мегаполисе составила 70,3 тыс. рублей в месяц. С сравнении с первым полугодием 2023 года она выросла на 24,7%. На нее можно купить 3,66 фиксированных потребительских наборов.