Жилье на вторичном рынке Челябинска подорожало

Челябинск в этом списке оказался в тройке мегаполисов с самыми низкими ценами на жилье. В сентябре стоимость квадратного метра во вторичном жилье в южноуральском мегаполисе составила 103,9 тыс. рублей. За месяц показатель поправился на 500 рублей (плюс 0,5%). А вот если сравнивать нынешние цены с ситуацией сентября 2023 года, то мы увидим, что стоимость квадратного метра выросла почти на 17 тысяч рублей.