Жилье на вторичном рынке Челябинска подорожало

Челябинск в этом списке оказался в тройке мегаполисов с самыми низкими ценами на жилье. В сентябре стоимость квадратного метра во вторичном жилье в южноуральском мегаполисе составила 103,9 тыс. рублей. За месяц показатель поправился на 500 рублей (плюс 0,5%). А вот если сравнивать нынешние цены с ситуацией сентября 2023 года, то мы увидим, что стоимость квадратного метра выросла почти на 17 тысяч рублей.
Тем не менее Челябинск остается одним из самых дешевых в этом вопросе мегаполисов. Дешевле вторичное жилье на сегодня только в Волгограде. В других миллионниках цены выше. Так, например, в Уфе «вторичка» выставляется в среднем за 124,2 ₽ за квадратный метр, а в Екатеринбурге — за 134,8 ₽
Отметим, что данное исследование было проведено специалистами «ЦИАН. Аналатики», а опубликовано «Коммерсантом».