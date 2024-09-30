В крае за лето отремонтировали 183 км дорог

Общая протяженность участков ремонта — 183 км. Таковы предварительные итоги дорожно-ремонтного сезона, который проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Уложено 160 км покрытия. Аналогичные работы завершаются на семи объектах — специалисты устанавливают дорожные знаки, барьерные ограждения, наносят разметку, а также проходят итоговые приемочные комиссии и вводы объектов в эксплуатацию.
«Кроме того, на мостах работа идет круглый год. В этом году ремонт проходит на 14 объектах, до конца года будет сдано 12 из них. Ну и, конечно, капиталоемкие объекты реконструкции — Красноярск — Элита и Енисейск — Высокогорский, работы на которых также идут непрерывно, с поправкой на погодные условия и время года», — подвел итоги руководитель КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» Андрей Журавлев.
Напомним, в текущем сезоне по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонт пройдет на 65 краевых трассах, в том числе на мостах. В эксплуатацию введут порядка 200 км обновленного покрытия. Финансирование из краевого и федерального бюджетов составляет 8,5 млрд рублей.