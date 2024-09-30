В крае за лето отремонтировали 183 км дорог

«Кроме того, на мостах работа идет круглый год. В этом году ремонт проходит на 14 объектах, до конца года будет сдано 12 из них. Ну и, конечно, капиталоемкие объекты реконструкции — Красноярск — Элита и Енисейск — Высокогорский, работы на которых также идут непрерывно, с поправкой на погодные условия и время года», — подвел итоги руководитель КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» Андрей Журавлев.