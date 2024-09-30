Хабаровское УФАС внесло поставщика роботов-манипуляторов в черный список

Поставщик роботов-манипуляторов попал в реестр недобросовестных. Как сообщили в пресс-службе регионального УФАС, организация была задействована в реализации нацпроекта «Образование».
Ее задачей было доставить учебные роботы-манипуляторы, необходимые для создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» регионального проекта «Современная школа». Работа велась на безе СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 16 города Комсомольска-на-Амуре, гимназии № 7 и СОШ № 43 города Хабаровска.
В указанные сроки оборудование доставлено не было, поэтому заказчик отказался работать с компанией, расторг контракт на общую сумму 720 тысяч рублей в одностороннем порядке. Действия поставщика антимонопольщики расценили, как недобросовестные. В реестр недобросовестных поставщиков компания включен на два года.