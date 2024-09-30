Хабаровское УФАС внесло поставщика роботов-манипуляторов в черный список

В указанные сроки оборудование доставлено не было, поэтому заказчик отказался работать с компанией, расторг контракт на общую сумму 720 тысяч рублей в одностороннем порядке. Действия поставщика антимонопольщики расценили, как недобросовестные. В реестр недобросовестных поставщиков компания включен на два года.