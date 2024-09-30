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Новостройки Челябинска оказались в числе самых подорожавших в России

Исследование первичного рынка недвижимости показало динамику цен в разных российских по итогам сентября 2024 года.

Анализ ситуации был проведен специалистами компании «Винзер», а опубликованы его результаты «Известиями». По этим данным, Челябинск оказался в пятерке российских мегаполисов, в которых за лето наиболее сильно подорожало новое жилье. Так цены на «первичку» на конец сентября в сравнении с ценником июня выросли на 4,5%. Выше рост был зафиксирован только в Самаре (плюс 4,8%).

Среди миллионников с наиболее подорожавшими новостройками оказались также Красноярск (плюс 3,9%), Казань (плюс 3,8%) и Омск (плюс 3,5%).

экономика
недвижимость