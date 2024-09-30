Новостройки Челябинска оказались в числе самых подорожавших в России

Анализ ситуации был проведен специалистами компании «Винзер», а опубликованы его результаты «Известиями». По этим данным, Челябинск оказался в пятерке российских мегаполисов, в которых за лето наиболее сильно подорожало новое жилье. Так цены на «первичку» на конец сентября в сравнении с ценником июня выросли на 4,5%. Выше рост был зафиксирован только в Самаре (плюс 4,8%).