Новостройки Челябинска оказались в числе самых подорожавших в России

Анализ ситуации был проведен специалистами компании «Винзер», а опубликованы его результаты «Известиями». По этим данным, Челябинск оказался в пятерке российских мегаполисов, в которых за лето наиболее сильно подорожало новое жилье. Так цены на «первичку» на конец сентября в сравнении с ценником июня выросли на 4,5%. Выше рост был зафиксирован только в Самаре (плюс 4,8%).
Среди миллионников с наиболее подорожавшими новостройками оказались также Красноярск (плюс 3,9%), Казань (плюс 3,8%) и Омск (плюс 3,5%).