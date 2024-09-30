Иркутская область возобновила экспорт рыбной продукции

Основную долю экспорта в данном сегменте занимает рыба замороженная. Первую партию продукции уже отправили, в ближайшем времени доставят еще одну. В дальнейшем предприятие-экспортер нацелено на увеличение объема поставок и расширение перечня рыбной продукции.
«Договоренности о сотрудничестве с китайской стороной региональным брендом, занимающимися переработкой и консервированием рыбной продукции, были достигнуты зимой этого года на полях 31 Международной выставки “Продэкспо” в Москве. Данное предприятие осуществляло поставки рыбной продукции в Китай и ранее, но они были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Теперь экспорт возобновили. Объем экспорта рыбной продукции в три раза превысил допандемийный», — отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.
Предприятие, которое занимается переработкой и консервированием рыбной продукции, в 2022 году получало субсидию министерства сельского хозяйства Иркутской области для возмещения части затрат, связанных с осуществлением мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки. Данный вид поддержки осуществлялся в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом Владимиром Путиным. В этом году на выставке «Продэкспо» полуфабрикаты и рыбная продукция регионального бренда были отмечены золотыми и серебряными медалями «За высокие потребительские свойства».
Как сообщает пресс-служба Правительства региона, предприятия Иркутской области активно взаимодействуют с Китайской Народной Республикой. Туда экспортируют рапс, зерновые культуры, напитки, маргарин, масло соевое, воды минеральные, соусы, мороженое и кондитерские изделия.