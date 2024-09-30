Иркутская область возобновила экспорт рыбной продукции

Предприятие, которое занимается переработкой и консервированием рыбной продукции, в 2022 году получало субсидию министерства сельского хозяйства Иркутской области для возмещения части затрат, связанных с осуществлением мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки. Данный вид поддержки осуществлялся в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом Владимиром Путиным. В этом году на выставке «Продэкспо» полуфабрикаты и рыбная продукция регионального бренда были отмечены золотыми и серебряными медалями «За высокие потребительские свойства».