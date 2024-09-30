Владелец Лысьвенского завода посуды привлек в бизнес делового партнера

Согласно данным в базе «СПАРК-Интерфакс», кроме Андрея Тунева держателем ценных бумаг компании стала предпринимательница Вера Матвеева. На данный момент размер долей организаций, принадлежащих господину Туневу, составляет 89,54%. Ранее АО провело допэмиссию акций, увеличив уставный капитал на 30 млн руб (было 196 тыс. руб.). Эмиссию выкупили Андрей Тунев и Вера Матвеева.
Как пояснил «Ъ-Прикамье» господин Тунев, привлечение делового партнера в управление бизнесом связано с «намеченными планами развития завода». При этом, по словам бизнесмена, госпожа Матвеева ранее не имела отношения к работе в ЛЗЭП.
Согласно Rusprofile, с 2014 по 2023 год Вера Матвеева выступала учредителем лысьвенского металлургического производства — ООО ПКП «Металлэкс» совместно с Дмитрием Матвеевым, занимающимся торговлей вторичным сырьем. По данным «Ъ-Прикамье» бизнесмены приходятся друг другу супругами. Кроме того, господин Матвеев является близким лицом к структурам Андрея Тунева.
ЛЗЭП — крупнейший в регионе производитель посуды. В «нулевые» предприятие было выделено из состава Лысьвенского метзавода. Сейчас контролируется бизнесменом Андреем Туневым. Выручка завода по итогам 2023 года составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 95 млн руб.