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В Самаре инженер может зарабатывать до 160 тысяч рублей

В Самаре аналитики выяснили, сколько предлагают инженеру по эксплуатации.

В Самаре местным жителям рассказали, сколько может зарабатывать сотрудник на вакансии «Инженер по эксплуатации зданий». Специалисты проанализировали рынок труда, об этом сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

— Зарплатный максимум инженера по эксплуатации зданий в Москве достигает 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 200 тыс. руб., в Самаре — 160 тыс. руб. Такая зарплата предполагает наличие у кандидата стажа работы от 3 лет, — отмечают в сообщении.

Кроме того, кандидат должен уметь монтировать современное оборудование, организовывать планово-предупредительный ремонт, иметь опыт руководства ремонтными группами и подбора подрядчиков.

занятость