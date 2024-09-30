Пермь стала одним из лидеров по росту цен на вторичное жилье

Как сообщает «Ъ» со ссылкой на данные «ЦИАН. Аналитики», в августе «вторичка» на территории краевого центра стоила 14,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Годовой прирост цен в этом сегменте — 7,7% (сентябрь 2023 г. — 97 тыс. руб. за 1 кв. м).
В условиях стабильно дорогих кредитов и ограниченного спроса стоимость вторичной недвижимости на крупнейших региональных рынках России остается стабильной. Средняя цена «вторички» на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в конце сентября составила 145,9 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,4% за месяц. Самый выраженный рост средней стоимости вторичного предложения за месяц в «ЦИАН. Аналитике» отметили в Уфе — на 1,6%, до 124,2 тыс. руб. за кв. м. Пермь по темпам роста цен на готовое жилье заняла второе место среди российских городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей. На третьем месте оказался Волгоград, где цены на «вторичку» поднялись на 0,9%, до 102,1 тыс. руб. за 1 кв. м.
Аналитики не ждут существенных колебаний цен, хотя не исключают, что ожидания дальнейшего роста ключевой ставки может стимулировать активность сделок. Так, директор вторичного направления «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома называет спрос на вторичное жилье невысоким, но стабильным: «Рост ключевой ставки влияния не оказывает — рыночная ипотека слишком дорогая, и ее удешевления ждать не стоит». Стагнацию цен в условиях ограниченного спроса господин Шлома связывает с медленным пополнением экспозиции и недостатком ликвидных объектов. Руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов считает, что на вторичном рынке сохранится околонулевая динамика средних цен, а продавцы будут активнее снижать стоимость лотов за время публикации.