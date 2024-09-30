Пермь стала одним из лидеров по росту цен на вторичное жилье

В условиях стабильно дорогих кредитов и ограниченного спроса стоимость вторичной недвижимости на крупнейших региональных рынках России остается стабильной. Средняя цена «вторички» на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в конце сентября составила 145,9 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,4% за месяц. Самый выраженный рост средней стоимости вторичного предложения за месяц в «ЦИАН. Аналитике» отметили в Уфе — на 1,6%, до 124,2 тыс. руб. за кв. м. Пермь по темпам роста цен на готовое жилье заняла второе место среди российских городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей. На третьем месте оказался Волгоград, где цены на «вторичку» поднялись на 0,9%, до 102,1 тыс. руб. за 1 кв. м.