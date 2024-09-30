Казахстан занял 69-е место в рейтинге национального благосостояния

Среди стран ЕАЭС лидером является Армения, занявшая 61-е место с индексом 60,9. За ней следуют Казахстан — 69-е место с индексом 59,5. Россия на 77-м месте с индексом 58,5, Беларусь на 78-м (58,4), Кыргызстан — на 94-м с индексом 55,7. Среди ближайших соседей Казахстана, не входящих в ЕАЭС, Азербайджан занял 92-е место, а Узбекистан — 100-е.