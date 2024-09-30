Казахстан занял 69-е место в рейтинге национального благосостояния

Казахстан занял 69-е место среди 167 стран мира в рейтинге национального благосостояния Legatum Prosperity Index, который ежегодно публикует исследовательский институт международной инвестиционной группы Legatum, сообщает телеграм-канал ANI analytics.
В сравнении с 2023 годом Казахстан опустился на две позиции — до 67-го места, что отражает ухудшение некоторых показателей национального благосостояния.
Первую тройку лидеров рейтинга традиционно занимают скандинавские страны. Дания заняла 1-е место с индексом 84,5, Швеция на 2-м месте с индексом 83,6, а Норвегия замыкает тройку с индексом 84. Эти страны стабильно демонстрируют высокие результаты в таких областях, как качество жизни, социальная защита и устойчивое развитие.
Среди стран ЕАЭС лидером является Армения, занявшая 61-е место с индексом 60,9. За ней следуют Казахстан — 69-е место с индексом 59,5. Россия на 77-м месте с индексом 58,5, Беларусь на 78-м (58,4), Кыргызстан — на 94-м с индексом 55,7. Среди ближайших соседей Казахстана, не входящих в ЕАЭС, Азербайджан занял 92-е место, а Узбекистан — 100-е.
Рейтинг Legatum Prosperity Index основывается на комплексной методологии, которая учитывает 12 ключевых показателей. Эти индексы включают: макроэкономические показатели, уровень образования и здравоохранения, развитость демократических институтов, инновационную активность и бизнес-климат, а также эффективность государственного управления, безопасность, социальный капитал и степень личной свободы.
«Методология предполагает взвешенный подход, чтобы учесть влияние каждого показателя на общее благосостояние страны, обеспечивая сбалансированную оценку уровня развития. Казахстан, несмотря на незначительное снижение позиций, продолжает удерживать средние позиции среди мировых стран, однако это также сигнализирует о необходимости уделять внимание отдельным направлениям для повышения конкурентоспособности и улучшения показателей благосостояния населения», — отмечают эксперты.