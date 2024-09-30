Мэрия переносит сроки транспортной реформы в Екатеринбурге

«Надо проанализировать, как это работает, потому что все платежи идут в бюджет. И почему мы сегодня с Национальной системой платежных карт взаимодействуем? Потому что наша задача сейчас — максимально перевести всю оплату за поездки на безналичный расчет. Все, что касается наличных денег, — это неполная гарантия, что деньги дойдут до бюджета. Поэтому процесс перевода на брутто-контракты непростой, и мы подкорректировали сроки», — сказал Алексей Орлов.
Первоначально планировалось перевести весь общественный транспорт на брутто-контракты к 1 октября. Теперь, судя по заявлению мэра, это произойдет ближе к концу года.
Как писал ЕАН, частные перевозчики Екатеринбурга боятся, что из-за транспортной реформы и перехода на систему брутто-контрактов из автобусных парков уволятся все водители. Реформу транспорта глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил еще в марте. Теперь выручка от билетов пойдет в бюджет города, а транспортным компаниям начнут платить за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. С помощью новой системы чиновники намерены реабилитировать транспортную систему города, на которую жители постоянно жалуются.