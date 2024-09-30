Газ подорожает в Свердловской области

В рублях увеличение составит от 84,37 до 92,52 рубля на каждый кубометр, в зависимости от объема потребления. РЭК устанавливает надбавки для всех газораспределительных организаций Свердловской области: АО «ГАЗЭКС», АО «Екатеринбурггаз» и АО «Регионгаз-инвест». Эти компании, в свою очередь, могут поднять тарифы уже для конечных абонентов.