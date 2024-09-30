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Газ подорожает в Свердловской области

В Свердловской области в будущем году подорожает газ: на 7% вырастет надбавка к тарифу, которая позволяет проводить газификацию. Соответствующее постановление утвердила Региональная энергетическая комиссия.

Источник: Reuters

В рублях увеличение составит от 84,37 до 92,52 рубля на каждый кубометр, в зависимости от объема потребления. РЭК устанавливает надбавки для всех газораспределительных организаций Свердловской области: АО «ГАЗЭКС», АО «Екатеринбурггаз» и АО «Регионгаз-инвест». Эти компании, в свою очередь, могут поднять тарифы уже для конечных абонентов.

Новые надбавки начнут действовать с 1 июля 2025 года. Дополнительные средства затем направляются на газификацию, в том числе на социальную.

Ранее ЕАН рассказывал, что в Свердловской области расширен список категорий граждан, которые смогут воспользоваться программой газификации. В обновленный список включены инвалиды I группы, а также граждане, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, медики, педагоги и другие работники бюджетной сферы.

Сейчас программой газификации на льготных условиях могут воспользоваться малоимущие и многодетные семьи и одиноко проживающие граждане, неработающие мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Также в список включены свердловчане, досрочно вышедшие на пенсию, ветераны и участники Великой Отечественной войны и члены их семей, ветераны и инвалиды боевых действий.