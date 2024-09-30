Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 сентября

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 478,65 тенге, продажи — 480,36 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 477,98 тенге, продают по 482,01 тенге.