Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 сентября

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 478,65 тенге, продажи — 480,36 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 477,98 тенге, продают по 482,01 тенге.
Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 533,44 тенге, продают по 537,37 тенге. В Астане средний курс покупки — 530,01 тенге, продажи — 536,02 тенге.
Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,08 тенге, продают по 5,17 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,05 тенге, продают по 5,15 тенге.
Официальные курс доллара на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 479,23 тенге, 1 евро — 534,96 тенге, 1 рубль — 5,16 тенге.