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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 сентября

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 478,65 тенге, продажи — 480,36 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 477,98 тенге, продают по 482,01 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 533,44 тенге, продают по 537,37 тенге. В Астане средний курс покупки — 530,01 тенге, продажи — 536,02 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,08 тенге, продают по 5,17 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,05 тенге, продают по 5,15 тенге.

Официальные курс доллара на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 479,23 тенге, 1 евро — 534,96 тенге, 1 рубль — 5,16 тенге.

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