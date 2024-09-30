Олбани
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Позади России всей: Калининград занял 75 место среди городов по уровню зарплат

Калининград занял 75 место среди российских городов по уровню зарплат. Средний доход в областном центре в первом полугодии 2024 года составил 65 тыс. рублей. Такую статистику публикуют аналитики РИА Новости в понедельник, 30 сентября.

Эксперты отмечают, что доходы калининградцев за год выросли на 18%, правда при этом покупательская способность горожан остаётся невысокой. На эту сумму можно приобрести 2,89 фиксированных потребительских набора.

Жители лидирующего в рейтинге Нового Уренгоя могут позволить себя почти в три раза больше 6,25 потребительского набора при доходе в 156,3 тыс. рублей. В тройку лидеров входят также Салехард и Москва.

В нижней части списка находятся Нальчик, Грозный и Элиста, которые ненамного отстают от Калининграда 2,2−2,3 базового потребительского набора. Жители южных регионов зарабатывают чуть больше 44 тыс. рублей в месяц.

Калининградская область оказалась на дне рейтинга по уровню зарплат в России.