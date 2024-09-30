Позади России всей: Калининград занял 75 место среди городов по уровню зарплат

Эксперты отмечают, что доходы калининградцев за год выросли на 18%, правда при этом покупательская способность горожан остаётся невысокой. На эту сумму можно приобрести 2,89 фиксированных потребительских набора.
Жители лидирующего в рейтинге Нового Уренгоя могут позволить себя почти в три раза больше 6,25 потребительского набора при доходе в 156,3 тыс. рублей. В тройку лидеров входят также Салехард и Москва.
В нижней части списка находятся Нальчик, Грозный и Элиста, которые ненамного отстают от Калининграда 2,2−2,3 базового потребительского набора. Жители южных регионов зарабатывают чуть больше 44 тыс. рублей в месяц.
Калининградская область оказалась на дне рейтинга по уровню зарплат в России.