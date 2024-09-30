ЕАБР: высокий рост доходов населения сохраняется в Беларуси

По информации банка, реальная заработная плата белорусов увеличилась в августе на 12,3% (в годовом выражении), а в июле — на 15,4%.
«Оплата труда растет высокими темпами во всех секторах, в том числе в бюджетном, где зарплаты в реальном выражении выросли на 11,8% в августе после 12,7% в июле», — отметили аналитики ЕАБР.
Вместе с тем в сентябре ожидается повышение базовой ставки заработной платы, а также рост выплат учителям. Это, по мнению, специалистов банка поддержит рост зарплат в бюджетной сфере и экономике в целом.
«Рост доходов населения, наряду с увеличением потребительского кредитования, будет способствовать сохранению высокого потребительского спроса в экономике», — считают в ЕАБР.
Средняя зарплата по стране.
По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в августе 2024 года составила 2 341,2 рубля.
Месяцем ранее средняя зарплата в республике равнялась 2355,1 рубля. Таким образом, всего за месяц данный показатель уменьшился на 13,9 рубля.
Самая высокая зарплата фиксируется в Минске, в августе она составляла 3064,3 рубля, а самая низкая в Могилевской области — 1969,0 рубля.