Свердловские власти надеются на богатых арабских туристов

«Провели переговоры с предприятиями туротрасли ОАЭ. Оказывается, Россия и Урал очень интересны для арабских туристов. Зима — для них это экзотика. Также это минералогический туризм, промышленный, все виды активного туризма как зимой, так и летом. Да, возможно, этот турпоток будет небольшим, но надо учитывать, что платежеспособность туристов из ОАЭ очень высокая», — рассказала Эльмира Туканова.
Туканова уточнила, что с 1 марта 2025 года департамент будет проверять экскурсоводов и гидов. В том числе и тех, кто будет сопровождать арабских гостей. Гидам и экскурсоводам запретят работать без лицензии. Нарушителям грозят штрафы и лишение права проводить экскурсии. Это будет делаться для того, чтобы гидами и экскурсоводами работали действительно подготовленные люди.
ЕАН писал, что свердловские власти возьмут на год паузу до введения туристического налога. Эльмира Туканова уточнила, что туристический налог еще недостаточно отработан на практике, поэтому свердловские власти в течение года посмотрят, как он будет реализовываться в других регионах.
Ранее ЕАН писал, что в Свердловской области намеревались ввести туристический налог с 1 января 2025 года. По действующему законодательству он должен составлять не менее 100 рублей в сутки с человека. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на главу комитета регионального заксобрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елену Чечунову.