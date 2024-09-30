Свердловские власти надеются на богатых арабских туристов

Туканова уточнила, что с 1 марта 2025 года департамент будет проверять экскурсоводов и гидов. В том числе и тех, кто будет сопровождать арабских гостей. Гидам и экскурсоводам запретят работать без лицензии. Нарушителям грозят штрафы и лишение права проводить экскурсии. Это будет делаться для того, чтобы гидами и экскурсоводами работали действительно подготовленные люди.