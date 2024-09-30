Жители Китая, Краснодарского края и москвичи слетелись на туристический форум в Хабаровск

В этом году фестиваль привлек гораздо больше молодежной аудитории. Наибольший прирост участников фестиваля был зафиксирован в возрастной категории 25−34 года — на 68% по сравнению с прошлым годом. Значительный рост случился и среди юной категории участников до 17 лет — на 32% по сравнению с 2023 годом. В целом большинство посетителей составили гости в возрасте 35−44 года — четверть от общего числа гостей.