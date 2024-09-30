Приморью на мосты нужно более 100 млрд рублей

«У нас планируются различные работы, связанные с реконструкцией мостовых переходов, строительством путепроводов через железную дорогу, но работы по проектированию данных объектов не ведутся. Это связано с отсутствием финансирования. Еще надо учесть увеличенный грузопоток по железной дороге и автотрассам на восток страны. Нагрузка на дороги и мосты увеличивается, а проектно-изыскательные работы не ведутся, потому что отсутствует финансирование», — заявила Людмила Талаева, ее слова приводит пресс-служба краевого парламента.