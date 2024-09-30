Приморью на мосты нужно более 100 млрд рублей

На приведение мостов и путепроводов в Приморском крае в нормативное состояние требуется не менее 100 млрд рублей. Такую сумму озвучила член Совфеда от Заксобрания региона Людмила Талабаева по итогам заседания рабочей группы по мониторингу реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Приморские сенаторы считают необходимым создать отдельную программу по ремонту мостовых переходов в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает ИА PrimaMedia.
«У нас планируются различные работы, связанные с реконструкцией мостовых переходов, строительством путепроводов через железную дорогу, но работы по проектированию данных объектов не ведутся. Это связано с отсутствием финансирования. Еще надо учесть увеличенный грузопоток по железной дороге и автотрассам на восток страны. Нагрузка на дороги и мосты увеличивается, а проектно-изыскательные работы не ведутся, потому что отсутствует финансирование», — заявила Людмила Талаева, ее слова приводит пресс-служба краевого парламента.
Сенатор отметила необходимость выделения мероприятий по строительству и приведению мостов и путепроводов в нормативное эксплуатационное состояние в отдельную программу.
«Это связано с тем, что на территории Приморского края находятся около 1620 мостовых сооружений: 430 из них — в аварийном состоянии, более 650 — в неудовлетворительном. Чтобы привести их в надлежащее эксплуатационное состояние, требуется более 100 млрд рублей», — уточняется в сообщении.
В Приморье нужно построить 13 новых путепроводов через железную дорогу — глава Минтранса.
Проект обойдется примерно в 220 млн рублей.
На заседании рабочей группы также выступал министр транспорта и дорожного хозяйства края Алексей Игнатенко.
В своем выступлении глава приморского Минтранса отмечал низкие темпы работ по мостам в регионе при высокой потребности в их реконструкции и строительстве новых, а также нехватку финансовых ресурсов.
В частности, по словам министра, в текущем году в регионе реконструируют семь мостов и два путепровода. В то же время прокуратура Приморского края уже через суд добивается реконструкции 260 мостов.
Также уже есть готовая документация на ремонт 44 мостовых объектов, прошедших экспертизу. Министр подчеркнул, что стоимость экспертизы обошлась в сумму около 35 млрд рублей. Порядка 13 новых путепроводов нужно построить через железную дорогу.
«На них нужно разрабатывать проектную документацию — это порядка 220 млн рублей проект», — отметил Игнатенко, подчеркнув, что «без поддержки федерального центра не получится привести все в нормативное состояние».
Всего в Приморье 1 620 региональных мостов, большинство из них построенны более 50 лет назад, то есть в 1970-х годах. Но из них 459 сооружений — в аварийном состоянии, 636 — в неудовлетворительном.