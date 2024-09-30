Агентство Fitch присвоило Молдове рейтинг В+ со стабильным прогнозом

«Рейтинговое агентство высоко оценивает сочетание последовательной и осмотрительной государственной политики. Национальному банку Молдовы удалось смягчить инфляционное давление. По данным Fitch, валютные резервы достигнут $5,2 млрд до конца года, что значительно превышает медианный показатель для стран с рейтингом B (4,2 месяца). Кроме того, банковская система устойчива, у нее высокая капитализация», — отметил Алайба.