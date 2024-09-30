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Агентство Fitch присвоило Молдове рейтинг В+ со стабильным прогнозом

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Агентство Fitch присвоило Молдове рейтинг страны B+ со стабильным прогнозом, сообщил глава Министерства экономического развития и цифровизации вице-премьер Думитру Алайба.

Источник: Sputnik.md

При этом он отметил, что данная оценка «на две ступени выше рейтинга Moody’s».

«Это очень сильный сигнал для инвесторов».

заявил министр.

По его словам, в докладе Fitch говорится о решимости молдавских властей поддерживать макрофинансовую стабильность, низкий уровень государственного долга и доступ к внешнему финансированию.

«Рейтинговое агентство высоко оценивает сочетание последовательной и осмотрительной государственной политики. Национальному банку Молдовы удалось смягчить инфляционное давление. По данным Fitch, валютные резервы достигнут $5,2 млрд до конца года, что значительно превышает медианный показатель для стран с рейтингом B (4,2 месяца). Кроме того, банковская система устойчива, у нее высокая капитализация», — отметил Алайба.

Министр подчеркнул, что данный рейтинг — важнейший показатель для финансовых рынков и институциональных инвесторов, а чем лучше рейтинг — тем привлекательнее и стабильнее страна, тем ниже стоимость финансирования.

Fitch Ratings — это рейтинговое агентство, которое предоставляет независимые оценки кредитоспособности банков, государств и компаний, входит в тройку международно признанных статистических рейтинговых организаций, назначенных Комиссией по ценным бумагам и биржам США в 1975 году.

В 2024 году помимо Молдовы рейтинг B+ был также присвоен агентством Fitch Армении, Бахрейну, Бенину, Ирану, Ямайке, Папуа-Новой Гвинее, Руанде и Уганде.

экономика