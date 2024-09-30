Расселение жильцов проблемного здания продолжается в Ялте

"Каждый в очереди не менее 30 лет. Один из новосёлов сегодня отмечает 90-летний юбилей, в другой семье две недели назад родился четвертый ребенок — в новое жилье переселяются в новом составе. В этом году уже переехали четыре жителя бывшей гостиницы, скоро поздравим ещё двоих.