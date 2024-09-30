Расселение жильцов проблемного здания продолжается в Ялте

В Ялте продолжается расселение жителей здания «Звездочка». Ключи от собственных благоустроенных квартир получили еще восемь горожан, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу курорта Янину Павленко.
"Каждый в очереди не менее 30 лет. Один из новосёлов сегодня отмечает 90-летний юбилей, в другой семье две недели назад родился четвертый ребенок — в новое жилье переселяются в новом составе. В этом году уже переехали четыре жителя бывшей гостиницы, скоро поздравим ещё двоих.
Напомню, непростую историю: процесс расселения здания активизировался с 2021 года после перевода в статус МКД и признания аварийным. Для депортированных граждан, проживающих в нашем муниципальном образовании и состоящих на квартирном учете, запланировано строительство 120 квартирного дома на Кирова", — уточнила Янина Павленко.