Россия и Узбекистан намерены совместно производить аппараты ИВЛ

Речь шла о потенциале республики, налаживании двустороннего взаимодействия в инвестиционной сфере.
«Руководитель российской компании выразил готовность к установлению партнерских связей по производству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также посещению Узбекистана для детального обсуждения данного вопроса с профильными министерствами и ведомствами республики».
Для справки: компания «Treaton» с 1989 года занимается разработками в области медоборудования и технологий. Лауреат премии правительства Свердловской области в номинации «Экспортер года 2024». В линейку производимых товаров входят аппараты искусственной вентиляции легких, которые компания поставляет более чем в 40 стран.