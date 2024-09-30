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Россия и Узбекистан намерены совместно производить аппараты ИВЛ

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Перспективы сотрудничества, в том числе совместного производства аппаратов ИВЛ обсудили Генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Жахонгир Парманов и директор по внешним экономическим связям российского предприятия «Treaton» Антон Юзерович, сообщает ИА «Дунё».

Источник: ИА "Дунё"

Речь шла о потенциале республики, налаживании двустороннего взаимодействия в инвестиционной сфере.

«Руководитель российской компании выразил готовность к установлению партнерских связей по производству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также посещению Узбекистана для детального обсуждения данного вопроса с профильными министерствами и ведомствами республики».

говорится в сообщении.

Для справки: компания «Treaton» с 1989 года занимается разработками в области медоборудования и технологий. Лауреат премии правительства Свердловской области в номинации «Экспортер года 2024». В линейку производимых товаров входят аппараты искусственной вентиляции легких, которые компания поставляет более чем в 40 стран.

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