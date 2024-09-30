Россия и Узбекистан намерены совместно производить аппараты ИВЛ

Для справки: компания «Treaton» с 1989 года занимается разработками в области медоборудования и технологий. Лауреат премии правительства Свердловской области в номинации «Экспортер года 2024». В линейку производимых товаров входят аппараты искусственной вентиляции легких, которые компания поставляет более чем в 40 стран.