Волгоградские предприятия освоили рекордный объем инвестиций

Как рассказали V102.RU в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, наибольшие вложения направлены на развитие обрабатывающих производств региона — более 43 млрд рублей, что на 86% больше, чем за тот же период годом ранее. В обеспечение электрической энергией, газом и паром инвестировано более 4,5 млрд рублей, рост составил 43%; в добычу полезных ископаемых — почти 2,3 млрд рублей, рост 52%. В водоснабжение и водоотведение направлено почти 1,5 млрд рублей, что более чем в 3 раза больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.