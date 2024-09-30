Годовая инфляция в Казахстане по итогам сентября составит 8,3−8,8% — аналитики

Инфляция в Казахстане по итогам сентября ускорится до 0,7% в месячном исчислении и до 8,5−8,8% в годовом, полагает большинство экспертов, опрошенных агентством Интерфакс-Казахстан. Лишь один аналитик прогнозирует сохранение августовских значений инфляции в сентябре.
В августе годовая инфляция в Казахстане составила 8,4%, замедлившись по сравнению с июлем (8,6%). Месячное значение инфляции в августе замедлилось до 0,6% после 0,7% в июле.
В аналитическом центре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) прогнозируют рост цен в сентябре на уровне 0,5−0,7% в месячном выражении, а в годовом — 8,6−8,8%. Внешний фон в этом месяце в большей степени сложился дезинфляционным, внутренний фон был проинфляционным, сообщили эксперты ассоциации в ответ на запрос агентства. «Среди внутренних проинфляционных факторов можно выделить стимулирующую фискальную политику, продолжающуюся реформу в регулируемых услугах, а также волатильность курса нацвалюты», — рассказали в аналитическом центре АФК. В числе дезинфляционных внешних факторов — снижение средних цен на нефть с 78,9 доллара в августе до 72,7 доллара за баррель и индекса продовольственных цен ФАО на 1,1%, до 120,7 пункта в августе этого года. «Что касается роста цен в странах-основных торговых партнерах Казахстана, то можно отметить его некоторое замедление в РФ (до 9,05% с июльских 9,13%) и ускорение в Китае (до 0,6% с июльских 0,5%). Отметим, что по итогам 7 месяцев 2024 года более половины казахстанского импорта (53%) приходилось на эти страны», — добавили эксперты АФК.
Аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев также прогнозирует ускорение цен в сентябре до 0,7% в месячном выражении и до 8,5% — в годовом. «Цены на социально значимые продовольственные товары за 24 дня сентября упали на 0,1%. Хотя в прошлом году за аналогичный период цены упали на 0,4%. Тем самым можно ожидать небольшое ускорение продовольственной инфляции», — сообщил Данияр Оразбаев. Учитывая устойчивость роста цен непродовольственных товаров и платных услуг в последние месяцы, расчет Freedom Finance Global указывает на небольшой итоговый рост инфляции. «Платные услуги, скорее всего, сохранят прежнюю динамику в районе 1% роста м/м, с учетом того, что традиционно рост цен на образование фиксируется именно в сентябре», — также добавил эксперт.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая согласна с мнением эксперта о сохраняющемся ценовом давлении в платных услугах. Но, как считает эксперт, рост цен по итогам сентября сохранится на прежних уровнях. «В сентябре дезинфляционное влияние сезонного снижения цен на продовольствие будет ослабевать, при этом основное ценовое давление сохраняется в платных услугах. На этом фоне месячная инфляция, скорее всего, сохранится на уровне около 0,6%, а годовая — на уровне 8,3−8,4%», — прокомментировала агентству Ольга Беленькая. Инфляционные риски связаны с увеличением фискального стимулирования (реализация масштабных госпрограмм при ухудшении собираемости налогов) и давлением со стороны внутреннего спроса, добавила она.
Национальный банк Казахстана, объясняя свое решение о сохранении базовой ставки в августе, признал, что «баланс рисков сместился в проинфляционную сторону». По данным центробанка, достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени.