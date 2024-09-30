Годовая инфляция в Казахстане по итогам сентября составит 8,3−8,8% — аналитики

В аналитическом центре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) прогнозируют рост цен в сентябре на уровне 0,5−0,7% в месячном выражении, а в годовом — 8,6−8,8%. Внешний фон в этом месяце в большей степени сложился дезинфляционным, внутренний фон был проинфляционным, сообщили эксперты ассоциации в ответ на запрос агентства. «Среди внутренних проинфляционных факторов можно выделить стимулирующую фискальную политику, продолжающуюся реформу в регулируемых услугах, а также волатильность курса нацвалюты», — рассказали в аналитическом центре АФК. В числе дезинфляционных внешних факторов — снижение средних цен на нефть с 78,9 доллара в августе до 72,7 доллара за баррель и индекса продовольственных цен ФАО на 1,1%, до 120,7 пункта в августе этого года. «Что касается роста цен в странах-основных торговых партнерах Казахстана, то можно отметить его некоторое замедление в РФ (до 9,05% с июльских 9,13%) и ускорение в Китае (до 0,6% с июльских 0,5%). Отметим, что по итогам 7 месяцев 2024 года более половины казахстанского импорта (53%) приходилось на эти страны», — добавили эксперты АФК.