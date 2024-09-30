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В Новосибирске ожидают снижение урожая картофеля на 8,5%

Сбор овощей осложнился сильными ливнями.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области прогнозируется снижение урожая картофеля на 8,5% в сравнении с прошлым годом из-за прошедших в регионе обильных дождей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Минсельхоза.

— В 2023 году сельскохозяйственные производители Новосибирской области (всех форм собственности) собрали 248,4 тыс. тонн картофеля. По прогнозной оценке, показатели объема производства картофеля в 2024 году ожидаются на уровне 227,1 тыс. тонн, — говорится в заявлении министерства.

Напомним, ранее в регионе ввели режим ЧС для аграриев из-за обильных осадков.

В минсельхозе заявили, что несмотря на урожай картофеля, более 60% культур, уходящих на экспорт, занимают зерновые, масличные и зернобобовые.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о причинах неурожая картофеля в регионе.

сельское хозяйство