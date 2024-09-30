Казань находится в топ-20 городов с высокими зарплатами

Чистая зарплата в столице республики — выше цены фиксированного потребительского набора — в 4,07 раза. Средняя чистая зарплата за первое полугодие 2024-го — 76,3 тыс. рублей, в сравнении с этим же периодом прошлого года увеличение на 20,8%.
На 16-м месте Иркутск (чистая зарплата равняется 4,20 цены потребительского набора); на 18-м — Екатеринбург (4,03 стоимости фиксированного набора). Средняя зарплата за первое полугодие там 85,2 тыс. и 83,4 тыс. рублей, соответственно.
На 24-м месте — Набережные Челны: средняя чистая зарплата соответствует 3,82 цены фиксированного набора, средняя зарплата достигла 71,7 тыс. рублей.
Челны вошли в первую пятерку городов по темпам прироста зарплат. А лидирует Тольятти, где зарплата в первом полугодии выросла на 32,9% в годовом выражении.
Анти-лидерами в оценке покупательской способности средней зарплаты стали Нальчик (соответствует 2,20 стоимости фиксированного набора товаров и услуг), Грозный (2,27 фиксированного набора), Элиста (2,30 фиксированного набора).