Казань находится в топ-20 городов с высокими зарплатами

Чистая зарплата в столице республики — выше цены фиксированного потребительского набора — в 4,07 раза. Средняя чистая зарплата за первое полугодие 2024-го — 76,3 тыс. рублей, в сравнении с этим же периодом прошлого года увеличение на 20,8%.