Олбани
+13°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казань находится в топ-20 городов с высокими зарплатами

По уровню зарплат Казань — на 17-м месте среди крупнейших городов России в 2024 году, свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.

Чистая зарплата в столице республики — выше цены фиксированного потребительского набора — в 4,07 раза. Средняя чистая зарплата за первое полугодие 2024-го — 76,3 тыс. рублей, в сравнении с этим же периодом прошлого года увеличение на 20,8%.

На 16-м месте Иркутск (чистая зарплата равняется 4,20 цены потребительского набора); на 18-м — Екатеринбург (4,03 стоимости фиксированного набора). Средняя зарплата за первое полугодие там 85,2 тыс. и 83,4 тыс. рублей, соответственно.

На 24-м месте — Набережные Челны: средняя чистая зарплата соответствует 3,82 цены фиксированного набора, средняя зарплата достигла 71,7 тыс. рублей.

Челны вошли в первую пятерку городов по темпам прироста зарплат. А лидирует Тольятти, где зарплата в первом полугодии выросла на 32,9% в годовом выражении.

Анти-лидерами в оценке покупательской способности средней зарплаты стали Нальчик (соответствует 2,20 стоимости фиксированного набора товаров и услуг), Грозный (2,27 фиксированного набора), Элиста (2,30 фиксированного набора).

валюта