Воронеж оказался на 63 месте рейтинга уровня зарплат

Воронеж занял 63 место во всероссийском рейтинге уровня заработных плат, следует из информации от «РИА Новости».
Аналитики подсчитали, что в среднем воронежцы получают 63,7 тысячи рублей. Рост выплат в 2024 году составил 16,9%. Таким образом центр Черноземья расположился на 63 месте рейтинга уровня зарплат.
Первое место занял Новый Уренгой — его жители зарабатывают 156,3 тысячи рублей. Второе место у Салехарда (142,8 тысячи рублей), третье — у Москвы (160,3 тысячи рублей).
Среди регионов Черноземья в лидерах оказался Липецк с зарплатами в 65,7 тысячи рублей (36 место). 50 место досталось Белгороду (61,1 тысячи рублей). 88 место у Курска (52,7 тысячи рублей), а Тамбов занял 92 место (49,7 тысячи рублей).
Замыкают рейтинг Элиста (98 место — 44,3 тысячи рублей), Грозный (44,7 тысячи рублей) и Нальчик (44,7 тысячи рублей. Здесь соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора стало наименьшим по сравнению с остальными городами.