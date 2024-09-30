Металлический счет в банке: где купить и как хранить виртуальное золото

Один грамм золота в МТБ Банке продают в настоящее время за 283,81 рубля, а продают за 264,39 рубля. По мнению банка, эти цены гораздо выгоднее, чем на настоящий металл, так как они не включают в себя затраты на изготовление слитков, их хранение и транспортировку. Вместе с тем они меняются в зависимости от драгметаллов на мировом рынке.