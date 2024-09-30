Металлический счет в банке: где купить и как хранить виртуальное золото

Золото уверенно продолжает бить рекорды биржевой стоимости. Так, в начале сентября впервые в истории она превысила 2550 долларов за тройскую унцию (единица измерения веса, которая используется банками и ювелирами, она равна 31,1034768 грамма — Sputnik), а теперь и вовсе поднялась до отметки в 2700 долларов.
Аналитики полагают, что в середине октября цена на золото может увеличиться до 2850 долларов за тройскую унцию, а крупные мировые банки считают, что рекордный рост цен на этот драгметалл продолжится и в 2025 году.
Эта тенденция делает золото привлекательным с точки зрения инвестиций, тем более вложение денег в этот драгоценный металл считается отличным способом защитить их от инфляции.
Вместе с тем самым оптимальным для белорусов вариантом инвестирования средств в золото считаются обезличенные металлические счета, которые можно открыть в некоторых белорусских банках.
На сегодняшний день «золотые» счета точно можно открыть в Белагропромбанке, Банке БелВЭБ, МТБ Банке, Сбер Банке и Технобанке. На каких условиях — узнал Sputnik.
Что такое обезличенные металлические счета
Обезличенный металлический счет (ОМС) — это текущий счет в банке, на котором хранится купленное золото в виртуальном формате. В этом случае автоматически отпадает самый главный вопрос для всех держателей золота — где его хранить.
Его особенность заключается в том, что при открытии такого счета человек не покупает золото, а при его закрытии — не получает на руки золотые слитки. Клиент банка вносит на счет сумму, за которую по действующему курсу можно купить определенное количество этого драгметалла. Эта пропорция фиксируется на момент заключения договора.
Правда, в данном случае золото будет обезличенным без указания их индивидуальных признаков, то есть без сведений о пробе, номерах слитков и производителе.
Что касается процентов, то по металлическим счетам они не начисляются. Держатель этого счета зарабатывает (или же теряет) на разнице цен при покупке драгоценного металла у банка и при его обратной продаже банку.
На каких условиях банки открывают «золотые» счета
В Белагропромбанке металлические счета открывают с 2018 года.
Чтобы оформить такой счет, у банка нужно прибрести как минимум пять граммов золота по установленной банком цене продажи. На момент написания материала цена продажи одного грамма золота составляла 286,06 белорусских рубля, а покупки — 256,09 рубля.
Пополнять счет можно, и для этого не обязательно покупать много золота — достаточно одного грамма. Минимально «сдать» тоже можно грамм золота.
Аналогичные условия открытия счета и у Банка БелВЭБ: минимальная первоначальная сделка — пять граммов золота, а последующие сделки — один грамм.
Снять со счета минимум можно тоже один грамм золота.
Что касается цен на безналичные драгоценные металлы, то, чтобы купить один грамм золота у БелВЭБ банка, заплатить придется 278 рублей, а продать можно за 266 рублей.
Как пояснили в финучреждении, цены покупки и продажи драгметаллов в обезличенном виде устанавливаются с учетом действующих учетных цен на них, которые установлены Нацбанком. Также в расчет берется ситуация на внутреннем рынке драгоценных металлов и тенденции колебания текущих цен на соответствующем рынке.
Купить таким образом виртуальное золото у банка можно как за наличные, так и с помощью перечисления денег со своего банковского счета.
Точно таким же способом можно покупать золото и у МТБ Банка, но минимальная масса покупки и продажи обезличенного золота в этом финучреждении установлена в размере одного грамма. Это достаточно удобно — ведь, чтобы открыть этот счет достаточно купить только один грамм, в то время как в других банках — пять граммов.
Один грамм золота в МТБ Банке продают в настоящее время за 283,81 рубля, а продают за 264,39 рубля. По мнению банка, эти цены гораздо выгоднее, чем на настоящий металл, так как они не включают в себя затраты на изготовление слитков, их хранение и транспортировку. Вместе с тем они меняются в зависимости от драгметаллов на мировом рынке.
Кстати, возможность открывать металлические счета появилась в МТБ Банке достаточно недавно — всего пять месяцев назад.
В Сбер Банке металлический счет можно открыть, как в отделении банка, так и удаленным способом — через мобильное приложение, в интернет-банкинге и с помощью Межбанковской системы идентификации. От этого зависит и минимальный размер первоначальной сделки. Так, если открывать ОМС в банке, со старта купить придется пять граммов золота, а если удаленно — то есть онлайн, — достаточно приобрести один грамм.
Один грамм золота в этом банке можно купить за 280,15 рубля, а продать за 266,6 рубля.
Еще один белорусский банк — Технобанк — также предоставляет эту услугу, но совершать сделки с виртуальным золотом в данном случае можно только за наличные деньги.
Цена продажи золота в этом банке составляет 285 рублей за один грамм, а покупки — 265 рублей.
Что же купить
Если проанализировать цены на виртуальное золото, то сейчас самая низкая цена среди всех банков, которые открывают обезличенные металлические счета, — 278 белорусских рублей — у БелВЭБ.
К тому же у него самая низкая разница между ценой продажи золота и ценой покупки — всего 12 рублей, в то время, как в других банках она стартует от более чем 13 рублей и доходит почти до 30.
Самая высокая цена его продажи банку — у Сбербанка, да и спред (разница между покупкой и продажей) не сильно большой — почти 14 рублей.
При этом самая большая разница между ценой продажи и ценой покупки — у Белагропромбанка, где собственно и самая высокая стоимость на этот драгоценный металл — 286,06 рубля, а цена продажи самая низкая — чуть более 256 рублей.
Кстати, по последним данным Нацбанка, цена продажи мерного слитка золота номиналом один грамм составляет 299,55 белорусских рубля, а цена его продажи — 269,60, а разница тоже составляет почти 30 рублей.
Но чем выше номинал слитка настоящего золота, тем выгоднее становится его фактическая покупка, плюс существенно сокращается разница между ценой продажи и ценой покупки, но возникает вопрос, как обеспечить сохранность этого драгоценного металла.