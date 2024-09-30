Средняя зарплата в Краснодаре составила 75 тысяч рублей

Средняя зарплата в Краснодаре составила 75,7 тысячи рублей в первом полугодии. Кубанская столица занимает 40-е место по этому показателю среди других городов России.
В сравнении с тем же периодом 2023 года показатель в краевом центре вырос на 19,7%. В настоящее время в Краснодара на среднюю зарплату можно купить три фиксированных потребительских набора.
В рейтинг вошел и Новороссийск. Город-герой, где средняя зарплата составляет 72,3 тысячи рублей, занял 53-е место. Показатель вырос на 17,9%. На такую зарплату доступно три фиксированных потребительских набора.
Сочи занимает 70-место по показателю. Средняя зарплата на курорте выросла на 20,2% и составила 66,4 тысячи рублей. На эти деньги можно приобрести почти три фиксированных потребительских набора, говорится в исследовании РИА Новости.