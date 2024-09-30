Как изменились цены на бензин в Казахстане

По итогам января-августа 2024 года в Казахстане произвели 3,5 млн тонн моторного топлива — на 1,8% больше, чем в январе-августе 2023-го. Большая часть производства традиционно пришлась на три ключевых региона — Шымкент, Атыраускую и Павлодарскую области: 1,3 млн, 1,2 млн и 980,4 тыс. тонн бензина соответственно. Напомним: в этих регионах работают казахстанские нефтеперерабатывающие заводы, пишет energyprom.kz.
Что касается цен на бензин в Казахстне, в августе текущего года они выросли на 0,8% за год. При этом отдельные марки показали разную динамику. Бензин марки АИ-98 подорожал на 13,1% за год, АИ-95/АИ-96 — на 5%, а цена на бензин АИ-92 не изменилась.
В региональном разрезе наибольший рост цен наблюдался в Западно-Казахстанской области: на 2,8%. Удорожание бензина было зафиксировано в 14 из 20 регионов страны. В Алматинской области цена осталась на уровне августа прошлого года, а в Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Актюбинской областях, а также в Шымкенте бензин подешевел, но крайне незначительно.
Средняя цена литра бензина марки АИ-92 в августе текущего года составила 202 тенге, АИ-95/АИ-96 — 254 тенге, АИ-98 — 292 тенге.
По данным Numbeo, на 27 сентября 2024 года в Казахстане на одну среднемесячную заработную плату можно было купить 1,2 тыс. литров бензина. По этому показателю страна заняла 32-е место из 97 в мире. Отметим: у РК наибольший показатель среди остальных стран СНГ. К примеру, в соседней России на одну заработную плату можно было купить 953 литра бензина, в Азербайджане — 702,9 литра, в Беларуси — 696,4 литра, в Узбекистане — 442,2 литра, в Молдове — 434,2 литра, в Армении — 433,4 литра, в Украине* — 301 литр.
Самый дорогой бензин среди стран СНГ — в Молдове и Армении (1,4 доллара США за литр), Украине (1,3 доллара) и Узбекистане (1 доллар). Более низкие цены были отмечены в Беларуси (0,7 доллара), Азербайджане и России (по 0,6 доллара). Для сравнения: в Казахстане стоимость литра бензина составила 0,5 доллара.
* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.