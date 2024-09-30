Как изменились цены на бензин в Казахстане

По данным Numbeo, на 27 сентября 2024 года в Казахстане на одну среднемесячную заработную плату можно было купить 1,2 тыс. литров бензина. По этому показателю страна заняла 32-е место из 97 в мире. Отметим: у РК наибольший показатель среди остальных стран СНГ. К примеру, в соседней России на одну заработную плату можно было купить 953 литра бензина, в Азербайджане — 702,9 литра, в Беларуси — 696,4 литра, в Узбекистане — 442,2 литра, в Молдове — 434,2 литра, в Армении — 433,4 литра, в Украине* — 301 литр.