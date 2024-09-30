В Узбекистане ведущие педагоги за обучение молодых коллег получат 20% к зарплате

«Сегодняшний открытый диалог проходит не случайно в Институте повышения квалификации имени Абдуллы Авлони, который имеет почти вековую историю. Перед встречей я ознакомился с условиями, созданными в институте, который сегодня полностью преобразился, и с презентацией новой системы повышения квалификации учителей. С этого момента мы организуем работу по повышению качества образования в семи направлениях», — отметил президент.