В Узбекистане ведущие педагоги за обучение молодых коллег получат 20% к зарплате

Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на сегодняшней встрече с представителями сферы по случаю Дня учителей и наставников.
Также он анонсировал другие планы в сферы. Так, Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени Абдуллы Авлони сделают ответственным за повышение профессиональных навыков педагогов. В течение ближайших трех лет на модернизацию и оборудование 12 его региональных центров из бюджета ежегодно будет выделяться по 50 миллиардов сумов.
«Сегодняшний открытый диалог проходит не случайно в Институте повышения квалификации имени Абдуллы Авлони, который имеет почти вековую историю. Перед встречей я ознакомился с условиями, созданными в институте, который сегодня полностью преобразился, и с презентацией новой системы повышения квалификации учителей. С этого момента мы организуем работу по повышению качества образования в семи направлениях», — отметил президент.
Он также рассказал, что будет организована вертикальная система, связывающая министерство, центры повышения квалификации, школы и детские сады.