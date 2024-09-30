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В Узбекистане ведущие педагоги за обучение молодых коллег получат 20% к зарплате

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Лучшие педагоги из 1,3 тысячи ведущих школ и 200 детских садов будут проводить «День профессионального развития» и «Час профессионального развития» для молодых педагогов. За это они будут получать надбавку к зарплате в размере 20%, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на сегодняшней встрече с представителями сферы по случаю Дня учителей и наставников.

Также он анонсировал другие планы в сферы. Так, Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени Абдуллы Авлони сделают ответственным за повышение профессиональных навыков педагогов. В течение ближайших трех лет на модернизацию и оборудование 12 его региональных центров из бюджета ежегодно будет выделяться по 50 миллиардов сумов.

«Сегодняшний открытый диалог проходит не случайно в Институте повышения квалификации имени Абдуллы Авлони, который имеет почти вековую историю. Перед встречей я ознакомился с условиями, созданными в институте, который сегодня полностью преобразился, и с презентацией новой системы повышения квалификации учителей. С этого момента мы организуем работу по повышению качества образования в семи направлениях», — отметил президент.

Он также рассказал, что будет организована вертикальная система, связывающая министерство, центры повышения квалификации, школы и детские сады.

образование
экономика