График пенсий и выплат в Воронежской области изменится в октябре

В октябре 2024 года некоторые даты перечисления пенсий и детских выплат попадают на выходные дни, в связи с чем график доставки средств будет скорректирован. Об этом жителей региона предупредили в отделении Социального фонда России (СФР) по Воронежской области.
Выплаты за сентябрь поступят на банковские карты в четверг, 3 октября. Воронежцам перечислят:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- выплату на первого ребенка до 3 лет;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.
В пятницу, 4 октября, на счета воронежских родителей поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет.
Пенсия, дата доставки которой выпадает на субботу, 5 октября, также будет перечислена 4 октября. Те пенсии, которые должны быть доставлены 12 октября, придут воронежцам в пятницу, 11 октября.
Выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям будет произведена во вторник, 8 октября.
— Отделение СФР по Воронежской области напоминает, что зачисление пособий и пенсий на карты производится не в конкретный промежуток времени, а в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня, — уточнили в государственном учреждении.
Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года изменится механизм выплат по уходу за инвалидами I группы и людьми старше 80 лет — Соцфонд автоматически назначит надбавки в размере 1,2 тыс. рублей для этих категорий граждан. Самим пенсионерам никуда обращаться для этого не потребуется. Надбавки будут ежегодно индексироваться вместе с пенсией.