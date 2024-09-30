График пенсий и выплат в Воронежской области изменится в октябре

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года изменится механизм выплат по уходу за инвалидами I группы и людьми старше 80 лет — Соцфонд автоматически назначит надбавки в размере 1,2 тыс. рублей для этих категорий граждан. Самим пенсионерам никуда обращаться для этого не потребуется. Надбавки будут ежегодно индексироваться вместе с пенсией.