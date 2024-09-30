В осенне-зимнем сезоне 2024−2025 годов для тепличных хозяйств в Узбекистане вводится ряд преференций

Отмечается также, что коммерческие банки смогут принимать меры взыскания по кредитам тепличных хозяйств, в том числе через суд, только по просроченной задолженности. При этом оговорены случаи, в которых банки смогут подавать иски с требованием досрочного полного погашения кредита. В частности, это непогашение просроченной задолженности в течение 60 дней после направления принудительного взыскания и несоблюдения графика погашения, а также нарушение заемщиком требований статей 738 (обеспечение обязательств заемщика) и 739 (целевой заем) Гражданского кодекса Узбекистана.