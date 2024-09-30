В осенне-зимнем сезоне 2024−2025 годов для тепличных хозяйств в Узбекистане вводится ряд преференций

Кроме того, владельцев теплиц будут заранее оповещать об отключениях электричества и газа. Об этом говорится в постановлении президента, направленном на стимулирование работы и поддержку тепличных хозяйств.
Так, начиная с осенне-зимнего сезона 2024−2025 годов в октябре, ноябре и декабре предоплата за поставку газа будет взиматься в размере 50%, при этом оставшуюся часть необходимо будет оплатить до конца месяца. Эта возможность распространяется на теплицы с отсутствующей задолженностью. С января и в последующие месяцы предоплата будет взиматься в размере 100%.
Компании «Худудгазтаъминот» и «Региональные электросети» обязаны заранее сообщать владельцам тепличных хозяйств и холодильных складов о снижении давления, а также отключении газа или электричества минимум за 24 часа. Исключения допускаются при форс-мажорных обстоятельствах, указанных в договоре.
Договоры на поставки газа между теплицами и газоснабжающими предприятиями будут переоформляться раз в три года. В технических условиях по газоснабжению должны будут указываться требования к давлению газа для хозяйств, не подключенных к общим газовым сетям.
«Узэнергоинспекция» должна организовать работу по повышению энергоэффективности теплиц и внедрению энергосберегающих технологий. Особое внимание будут уделять стимулированию предприятий с высокими показателями энергоэффективности.
Отмечается также, что коммерческие банки смогут принимать меры взыскания по кредитам тепличных хозяйств, в том числе через суд, только по просроченной задолженности. При этом оговорены случаи, в которых банки смогут подавать иски с требованием досрочного полного погашения кредита. В частности, это непогашение просроченной задолженности в течение 60 дней после направления принудительного взыскания и несоблюдения графика погашения, а также нарушение заемщиком требований статей 738 (обеспечение обязательств заемщика) и 739 (целевой заем) Гражданского кодекса Узбекистана.