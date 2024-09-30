Стали известны даты проведения ПМЭФ в 2025 году

Добавим, что ПМЭФ проводят ежегодно, начиная с 1997 года. Это значит, что ключевые вопросы глобальной экономики в следующем году в Петербурге будут обсуждать уже в 28 раз. Кстати, в 2024-м в форуме приняли участие 21,8 тысячи человек из 139 стран и территорий, было заключено свыше тысячи соглашений на общую сумму более 6,4 трлн рублей.