Стали известны даты проведения ПМЭФ в 2025 году

Стали известны даты проведения одного из самых масштабных и значимых деловых событий в мире — Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В 2025 году он будет проходить с 18 по 21 июня. Об этом сообщили на официальном сайте форума.
— ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. На площадке форума будут обсуждаться не только эти вопросы, но и вырабатываться конкретные практические решения, способные адаптировать глобальную экономику к новым условиям, — отметил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
Добавим, что ПМЭФ проводят ежегодно, начиная с 1997 года. Это значит, что ключевые вопросы глобальной экономики в следующем году в Петербурге будут обсуждать уже в 28 раз. Кстати, в 2024-м в форуме приняли участие 21,8 тысячи человек из 139 стран и территорий, было заключено свыше тысячи соглашений на общую сумму более 6,4 трлн рублей.